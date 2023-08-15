Arjantin'de Ön Seçimlerde Aşırı Sağcı Aday Şaşırttı

Arjantin'de yapılan ön seçimlerde aşırı sağcı aday Javier Milei, beklenmedik bir şekilde yüksek oy oranı elde etti. Milei'nin popülaritesi, ülkedeki ekonomik sıkıntılar ve genç seçmenler arasındaki hayal kırıklığıyla ilişkilendiriliyor.

Arjantin'de 13 Ağustos'ta yapılan tüm partilerden devlet başkanı adaylarının katıldığı ön seçimler, 22 Ekim'de düzenlenecek genel seçimlerde halkın kararını yansıtan önemli bir belirleyici olarak görülüyor.

Arjantin'de pazar günü yapılan ön seçimlerde, tüm seçmenler oy verebildi. Ülkede oy kullanmanın zorunlu olması da genel seçimlerdeki potansiyel kazananın belirlenmesine olanak sağlıyor.

Bundan dolayı ön seçimlerde en çok oyu alan aday, seçmenler arasında genel seçimin "bir numarası" olarak görülüyor.

Ön seçimler öncesi yapılan anketlerde, aşırı sağcı popülist aday Javier Milei, rakipleri iktidarın adayı ve mevcut Ekonomi Bakanı Sergio Massa ile ana muhalefet blokunun adayı Patricia Bullrich'in gerisinde kalıyordu.

Ancak pazar günü yapılan seçimin ilk sonuçlarına göre Milei, "şaşırtıcı şekilde" oyların yüzde 30'unu alırken, Milei'yi yüzde 28 ile ana muhalefet bloku, yüzde 27 ile şu an iktidardaki "Peronist" ittifakı takip etti.

Milei, silahların serbestleştirilmesi gerektiğini dile getiriyor

Son yıllarda Arjantin'de tartışmalı bir siyasi figür haline gelen Milei, aşırı görüşleriyle gündemde.

Aslında eski bir televizyon yıldızı ve ekonomist olan aşırı sağcı ve popülist görüşleriyle bilinen Milei, Arjantin Merkez Bankasının kapatılmasını ve para birimi olarak doların kullanılmasını savunuyor.

Milei, iklim değişikliğinin gerçek olmadığını, organ satışının yasal olması ve silahların serbestleştirilmesi gerektiğini dile getiriyor.

Ülkedeki ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok seçmen, iktidara karşı hayal kırıklığı içinde. Bunun da özellikle genç seçmenler arasında Milei'in popülerliğini artırdığına işaret ediliyor.

Arjantin, halihazırda ekonomik krizle mücadele ederken, Milei'in ön seçimde en çok oyu alması, pesonun değerinin daha da düşmesine yol açtı.

Ekimdeki genel seçimi kazanacak aday, Arjantin'in yüksek enflasyonu ve ekonomik zorluklarıyla mücadele etmek zorunda kalacak.

Adaylar, seçimi kesin olarak kazanmak için gereken oylara ulaşamazsa, 19 Kasım'da ikinci tur düzenlenecek.

Arjantin'de ön seçimler

Ülkede genel seçimlerin özeti olarak görülen ve "Las Paso" olarak bilinen ön seçimler, genel seçimlerde yarışacak adayları belirlemek için yapılıyor.

Ön seçimde, siyasi partilerin bir araya gelerek oluşturduğu koalisyonları, genel seçimde temsil edecek başkan adayları belirleniyor.

Arjantin halkı, seçimlerde, devlet başkanı ile başkan yardımcısı adayının yanı sıra 127 ulusal milletvekili ve 24 senatör adayı için de oy kullanıyor.

Ön seçim, siyasi tarafların seçim öncesi oy oranlarının tahmin edilebilmesine olanak sağlıyor.

Arjantin halkı, bir koalisyonun ön seçimde alacağı oy oranının, başkanlık seçimlerinde de çok değişmeyeceğini düşünüyor.

Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez, 2019'daki ön seçimlerde yüzde 47, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de yüzde 48 oy alarak seçilmişti.