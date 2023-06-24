Arjantin'de Ekonomi Bakanı Massa, Devlet Başkanı Adayı Gösterildi

Arjantin'de hükümeti oluşturan Vatan İçin Birlik Koalisyonu, 22 Ekim'de düzenlenecek seçimler için Ekonomi Bakanı Sergio Massa'yı devlet başkanı adayı gösterdi. Massa, hükümet bloğunun tek adayı olarak yarışa girecek.

Arjantin'de hükümeti oluşturan Vatan İçin Birlik Koalisyonu, 22 Ekim'de düzenlenecek seçimler için Ekonomi Bakanı Sergio Massa'yı devlet başkanı adayı gösterdi.

Vatan İçin Birlik Koalisyonundan yapılan açıklamada, Massa'nın devlet başkanlığı seçiminde hükümet bloğunun tek adayı olarak yarışa gireceği bildirildi.

Merkez sağ muhalefet Herkes İçin Birlik Koalisyonu ise 13 Ağustos'taki zorunlu ön seçimlere iki adayla gireceği ve bunların Buenos Aires Belediye Başkanı Horacio Rodriguez Larreta ve eski Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich olduğu belirtildi.

Temmuz 2022'den bu yana Ekonomi Bakanı olan 51 yaşındaki Massa, mali dengesizlikler ve döviz krizi ortasında bakanlık görevine getirilmişti.

Yüksek enflasyon ve ekonomik zorluklarla mücadele eden Arjantin, 13 Ağustos'ta ön seçimlere, 22 Ekim'de ise devlet başkanı seçmek için sandığa gidecek.

Mevcut Devlet Başkanı Alberto Fernandez, seçimlerde aday olmayacağını açıklamıştı.