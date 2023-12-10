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Arjantin'de Devlet Başkanlığı Seçimini Kazanan Javier Milei Göreve Başladı

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Arjantin'de devlet başkanlığı seçimini ikinci turda kazanan Javier Milei, yemin ederek göreve başladı. Milei, başkanlık kuşak ve bastonunu önceki Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in elinden aldı. Milei'nin konuşmasında kolektivist modelin başarısız olduğunu ve yeni bir dönemin başladığını vurguladı.

Arjantin'de devlet başkanlığı seçimini ikinci turda kazanan Javier Milei, yemin ederek göreve başladı.

Başkent Buenos Aires'teki Ulusal Kongre'de düzenlenen yemin töreninde, Milei, başkanlık kuşak ve bastonunu önceki Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in elinden aldı.

Görevi devralan Milei, Kongre bahçesinde yaptığı konuşmada, "Kolektivist model başarısız oldu, tüm dünyada ve özellikle ülkemizde iflas etti. Devleti, dostlar arasında dağıtılması gereken savaş ganimeti gibi gören model iflas etti." ifadesini kullandı.

Milei, "Bugün Arjantin'de yeni bir dönem başlıyor, bir barış ve refah dönemi, bir büyüme ve gelişme dönemi, bir özgürlük ve ilerleme dönemi başlıyor. Hiçbir hükümet, bizim aldığımızdan daha kötü bir miras devralmadı." diye konuştu.

Milei'nin konuşması, destekçilerinin "özgürlük" sloganlarıyla sıklıkla kesildi.

Yemin törenine, İspanya Kralı VI. Felipe, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, eski Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve İspanya'daki aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal katıldı.

Yeni Devlet Başkanı Yardımcısı Victoria Villarruel de görevi Arjantin siyasetinin ön önemli figürlerinden Cristina Kirchner'den devraldı.

Javier Milei

Arjantin'de, devlet başkanlığı seçimlerini ikinci turda açık ara kazanan 53 yaşındaki Milei, kampanyası süresince ülke tarihinde "görülmemiş" vaatlerde bulunmasıyla ve geçmiş yıllardaki "aykırı" çıkışlarıyla tartışmalı siyasi bir figüre dönüştü.

Uluslararası ve yerel medyada, siyaseten "aşırı sağcı" görüşleriyle adlandırılsa da kendisini "liberteryen" ve "anarko-kapitalist" olarak tanımlayan Milei, bireysel özgürlüğü ve serbest piyasa modelini savunuyor.

Kaynak: AA / Politika

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