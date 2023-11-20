Arjantin'de devlet başkanlığı seçimini aşırı sağcı kazandı

Arjantin'de yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde aşırı sağcı Javier Milei, oyların yüzde 55,82'sini alarak devlet başkanı seçildi. Mevcut Ekonomi Bakanı Sergio Massa ise oyların yüzde 44,17'sini aldı.

Arjantin'de devlet başkanlığı seçimini aşırı sağcı Javier Milei kazandı.

Sandıkların yüzde 94'ünden fazlasının açıldığı seçimin ilk sonuçlarına göre, Özgürlük Gelişimi Partisinin adayı Milei, oyların yüzde 55,82'sini alarak devlet başkanı seçildi.

"Peronist" ittifakı adayı ve mevcut Ekonomi Bakanı Sergio Massa ise oyların yüzde 44,17'sini aldı.

Vatan için Birlik adayı Massa, yenilgiyi kabul etti ve rakibi Milei'yi telefonla arayarak seçim başarısından dolayı tebrik ettiğini açıkladı.

Sonuçların beklentilerinin uzağında gerçekleştiğini belirten Massa, "Arjantinlilerin önümüzdeki 4 yıl için Milei'yi tercih etmelerinden ötürü arayıp kendisini tebrik ettim. Bunu yaparken en önemli şeyin, bunca zorluk arasında birlikte yaşama, diyalog ve barışa saygı olduğu mesajını kendisine ilettim." ifadesini kullandı.

Massa, Arjantin halkının başka bir yol seçtiğini vurgulayarak, "Yarından itibaren siyasi ve ekonomik işleyiş konusunda bütün sorumluluk seçilmiş başkana aittir. Bugün Arjantin güçlü, sağlam ve şeffaf sonuçlara saygı duyan bir demokratik sisteme sahip olduğunu teyit etti." değerlendirmesinde bulundu.

Seçime katılım oranının yüzde 76 olduğu kaydedildi.