Arjantin'de Devlet Başkanlığı İkinci Tur Seçimlerinde Massa Önde

Arjantin'de 19 Kasım'da düzenlenecek devlet başkanlığı ikinci tur seçimleri öncesi yapılan anketlerde iktidar partisi adayı ve mevcut Ekonomi Bakanı Sergio Massa, az farkla önde görünüyor.

Arjantin'de 19 Kasım'da düzenlenecek devlet başkanlığı ikinci tur seçimleri öncesi yapılan anketlerde iktidar partisi adayı ve mevcut Ekonomi Bakanı Sergio Massa, az farkla önde görünüyor.

Kamuoyu araştırma şirketlerinin 1-3 Kasım tarihleri arasında yaptığı anketlere göre, Vatan için Birlik (Union por la Patria) partisinin adayı Massa, ortalama yüzde 42,4 ile dikkati çekti.

Birinci tur seçimlerinde ikinci olan aşırı sağcı aday Javier Milei ise anketlerde yüzde 39,7 ile Masa'yı yakından takip ediyor.

Araştırma şirketlerine göre, adayların vaatleri ve televizyon tartışmasının seyri doğrultusunda tercihlerde bir değişim yaşanılabileceği yönde değerlendirme yapılıyor.

İlk turu Massa önde tamamlamıştı

Sandıkların yüzde 95'ten fazlasının açıldığı seçimlerin ilk sonuçlarına göre, "Peronist" ittifakı adayı Massa, bütün anketleri yanıltarak yüzde 36,28 ile ilk turu önde bitirmişti.

Aşırı sağcı Milei, yüzde 29,98 oy oranıyla ikinci, Bullrich ise yüzde 23,83 ile üçüncü olmuştu.

Devlet başkanını belirleyecek 19 Kasım'daki 2. turda, Massa ile Milei yarışacak.

Genel seçimlerde üçüncü olan sağcı aday Patricia Bullrich, 26 Ekim'deki açıklamasında, ikinci tur seçimlerinde aşırı sağcı aday Javier Milei'yi destekleme kararı almıştı.