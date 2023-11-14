Arjantin'de Devlet Başkanlığı İkinci Tur Seçimleri Öncesi Sol ve Sağcı Adaylar Tartıştı

Arjantin'de 19 Kasım'da düzenlenecek devlet başkanlığı ikinci tur seçimleri öncesi sol ve sağcı adaylar, tartışma programında bir araya geldi. Aşırı sağcı aday Javier Milei, Merkez Bankasını kapatacağını ve Arjantin para birimi peso yerine ABD dolarına geçeceğini yineledi. İktidar partisi adayı Sergio Massa ise ihracatı arttırarak ekonomik krizden çıkışın mümkün olduğunu belirtti. Ülkede 2. tur seçimleri öncesi anketlerde Massa önde görünüyor.

Arjantin'de 19 Kasım'da düzenlenecek devlet başkanlığı ikinci tur seçimleri öncesi sol ve sağcı adaylar, tartışma programında bir araya geldi.

Aşırı sağcı aday Javier Milei, konuşmasında Merkez Bankasını kapatacağını ve Arjantin para birimi peso yerine ABD dolarına geçeceğini yineledi.

İktidar partisi adayı ve mevcut Ekonomi Bakanı Sergio Massa'nın özelleştirmeye ilişkin sorularına cevap veren Milei, "Evet, Merkez Bankasının ortadan kaldıracağım çünkü enflasyonun sorumlusudur. Sübvansiyonlara dokunmayacağım. Şu anda düşük fiyatlara izin veren ulaşım ve elektrik gibi hizmetlere müdahale etmeyeceğim ancak ekonomi düzeldiğinde bu yeniden gözden geçirilecek." ifadelerini kullandı.

Özel sektöre destek vereceklerini vurgulayan Milei, özelleştirme politikalarını destekleyeceklerini söyledi.

İki aday arasında özellikle "ekonominin dolarize edilmesi, Merkez Bankasının kapatılması ve enflasyon" konuları nedeniyle sık sık tartışma yaşandı.

Taraflar, birbirlerini yer yer yalan söylemekle ve halka popülist vaatler sunarak kandırmakla suçladı.

Massa ise Arjantin'in ekonomik krizden çıkışının ihracatı arttırmakla mümkün olduğunu belirterek, "Gelecek yıl ihracat hedefimiz 40 milyar dolardır. Bir önceki yıla oranla daha iyi gelir elde edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yeni bir program yapacaklarını aktaran Massa, rezerv biriktirilmesi için ihracatın arttırılmasının gerekli olduğunu söyledi.

Massa, 2 milyon kişiye yeni iş imkanı oluşturacaklarını ve devletin sağladığı teşviklerle ihracatın daha da artacağını belirtti.

Ülkede 2. tur seçimleri öncesi anketlerde Massa önde görünüyor

Kamuoyu araştırma şirketlerinin 1-3 Kasım tarihleri arasında yaptığı anketlere göre, Vatan için Birlik (Union por la Patria) partisinin adayı Massa, ortalama yüzde 42,4 ile dikkati çekti.

Birinci tur seçimlerinde ikinci olan aşırı sağcı aday Javier Milei ise anketlerde yüzde 39,7 ile Masa'yı yakından takip ediyor.

İlk turu Massa önde tamamlamıştı

Sandıkların yüzde 95'ten fazlasının açıldığı seçimlerin ilk sonuçlarına göre, "Peronist" ittifakı adayı Massa, bütün anketleri yanıltarak yüzde 36,28 ile ilk turu önde bitirmişti.

Aşırı sağcı Milei, yüzde 29,98 oy oranıyla ikinci, Bullrich ise yüzde 23,83 ile üçüncü olmuştu.

Devlet başkanını belirleyecek 19 Kasım'daki 2. turda, Massa ile Milei yarışacak.

Genel seçimlerde üçüncü olan sağcı aday Patricia Bullrich, 26 Ekim'deki açıklamasında, ikinci tur seçimlerinde Milei'yi destekleme kararı almıştı.