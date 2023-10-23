Arjantin'de Başkanlık Seçimleri İkinci Tura Kaldı

Arjantin'de yapılan başkanlık seçimlerinde hiçbir aday yeterli oyu alamayarak ikinci tura kaldı. Ekonomi Bakanı Sergio Massa ve aşırı sağcı Javier Milei, 19 Kasım'da yeniden yarışacak.

Arjantin'de dün yapılan başkanlık seçimlerinde hiçbir adayın yeterli oyu alamaması sonucu seçimler ikinci tura kaldı. Seçimi önde bitiren Ekonomi Bakanı Sergio Massa ve aşırı sağcı Javier Milei, 19 Kasım'da yeniden yarışacak.

Arjantin'de dün halk yeni başkanını belirlemek üzere sandık başına gitti. Ekonomi Bakanı Sergio Massa, aşırı sağcı Javier Milei ve ana muhalefet ittifakının adayı Patricia Bullrich'in yarıştığı seçimde sandıkların yüzde 98,04'ü açıldı. Vatan İçin Birlik (Union por la Patria) partisi ve mevcut iktidarın hem adayı hem de Ekonomi Bakanı Sergio Massa oyların yüzde 36,65 ile ilk turu önde bitirdi. Özgürlük Gelişimi (La Libertad Avanza) partisinin adayı aşırı sağcı Javier Milei aldığı yüzde 30,01 oyla ikinci sıraya yerleşti. Değişim İçin Beraber Koalisyonu Lideri ve ana muhalefet ittifakının adayı Patricia Bullrich ise yüzde 23,83 ile seçimi üçüncü sırada tamamladı.

Milei'nin seçimi ilk turda kazanması bekleniyordu

Seçimden önce yapılan anketlerde Milei'nin seçimi ilk turda kazanması beklenirken sandıkların açılmasıyla Massa seçimi önde bitirdi. Sandık katılım oranının yüzde 77,67 olduğu seçimlerde hiçbir adayın yüzde 45 barajını geçememesi sonucu seçim ikinci tura kaldı. Seçimi en yüksek oyla tamamlayan Massa ve Milei, 19 Kasım'da yapılacak ikinci tur seçimlerinde yarışacak. Yeni Devlet Başkanının belirlenmesi için adaylardan birinin en az yüzde 45 oy alması gerekiyor. - BUENOS AIRES