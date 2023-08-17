Arjantin'de aşırı sağcı Milei, merkez bankasını kapatacağını yineledi

Arjantin'de ön seçimlerin galibi aşırı sağcı Javier Milei, Ekim ayında gerçekleşecek seçimleri kazanırsa ülkesinin merkez bankasını kapatacağı sözünü yineledi. Milei, merkez bankasına yönelik eleştirilerini artırarak Arjantin Merkez Bankası'nı 'dünyanın en büyük çöplüğü' olarak nitelendirdi.

Arjantin’de ön seçimlerin galibi aşırı sağcı Javier Milei, Ekim ayında gerçekleşecek seçimleri kazanırsa ülkesinin merkez bankasını kapatacağı sözünü yineledi.

Ön seçimi kazanmasının ardından ilk defa yabancı basına konuşan Milei, Bloomberg’e yaptığı açıklamalarda merkez bankasına yönelik eleştirilerinin dozunu artırdı.

Milei, bu kuruma gerek olmadığımı dile getirerek Arjantin Merkez Bankası’nı “dünyanı en büyük çöplüğü” olarak niteledi.

Milei röportaj sırasında, “Merkez Bankaları dört kategoriye ayrılır. Biri Fed (Amerikan Merkez Bankası ) gibi kötü olanlar, diğeri Latin Amerika’dakiler gibi çok kötü olanlar, korkunç kötü olanlar ve Arjantin Merkez Bankası” sözlerini sarf etti.

Milei, amacının Arjantin’in borcunu ödemek ve ülke ekonomisinin temerrüde düşmesini engellemek olduğunu vurguladı.

Arjantinli siyasetçi aynı zamanda başkan seçilirse Güney Amerika ortak pazarından ülkesini çıkaracağını ve Çin ile işbirliği yapmayacağını söyledi.

Seçilirse peso yerine ABD doları getireceğini ve zarar eden devlet şirketlerini özelleştireceğini söyleyen cumhurbaşkanı adayı, aynı zamanda ülkede silah ve organ satışına izin vermek istediğini belirtiyor.

Milei, Bloomberg’e dolarizasyon planının Kongre’ye sunacağı ilk tedbirler arasında olacağını söyledi.

Diğer yandan peso değer kaybetmeye devam ediyor.

Siyasi belirsizlik ve Milei’nin dolarizasyon sözleri Arjantinlilerin dolara talebinin artmasına yol açıyor.

Bu haftanın başında Arjantin Merkez Bankası, pesoyu yüzde 18 devalüe etmiş, pesonun değer kaybı ve yüksek enflasyon ile mücadele için faizi yüzde 97’den yüzde 118’e yükseltmişti.

Arjantin’de yıllık enflasyon yüzde 115 seviyesinde.

Arjantin'de oy kullanmak zorunlu.

Bu nedenle ön seçimde en çok oyu alan, 22 Ekim'deki cumhurbaşkanlığı seçiminin favorisi olarak görülüyor.

Ekim'de hiçbir aday seçimi kesin olarak kazanmak için gereken oyların yüzde 45'ine veya yüzde 10'luk bir farkla yüzde 40'ına ulaşamazsa ikinci tur 19 Kasım'da yapılacak.

Ön seçimde en yüksek oy alan üç aday arasındaki oy farkı yüzde 4'ten az olduğu için, şu anda ikinci turun yapılması muhtemel görünüyor.