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Arınç: Turp metaforu olsa olsa Fahrettin Altun'un bulduğu bir şeydir

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AK Parti kurucularından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç "Heybedeki büyük turp" tartışmaları için dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Arınç "Turp metaforu olsa olsa Fahrettin Altun'un bulduğu bir şeydir. Ne diyeyim yani… Her işin başında o var" ifadelerini kullandı.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç katıldığı tv100 canlı yayınında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği "Heybedeki büyük turp" tartışmalarına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

"OLSA OLSA FAHRETTİN ALTUN'UN BULDUĞU BİR ŞEYDİR"

Arınç "Turp metaforu olsa olsa Fahrettin Altun'un bulduğu bir şeydir. Ne diyeyim yani" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BÖYLE BİR SİSTEMİN İÇİNDE"

Sunucunun "Metin o yazarı Fahrettin Altun değil ama" sözlerine de yanıt veren Arınç "Metin yazarı o değil ama her işin başında o var kardeşim. Türkiye böyle bir sistemin içerisinde" dedi.

"DÜNYANIN BÜTÇESİNİ KULLANIYOR"

Arınç sözlerini şöyle sürdürdü; "Dünyanın bütçesini kullanıyor. Sadece dezenformasyon değil iş. Onlar da turba karşı ayvayla cevap veriyorlar."

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Arınç: Turp metaforu olsa olsa Fahrettin Altun'un bulduğu bir şeydir
Kaynak: Haberler.com / Politika
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