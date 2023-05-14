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Arıkan: 'Türkiye için önemli bir günü, önemli bir anı yaşıyoruz'

Arıkan: "Türkiye için önemli bir günü, önemli bir anı yaşıyoruz"

Politika Haberleri

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Kayseri Milletvekili Adayı Mahmut Arıkan, "Türkiye için önemli bir günü, önemli bir anı yaşıyoruz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Kayseri Milletvekili Adayı Mahmut Arıkan, "Türkiye için önemli bir günü, önemli bir anı yaşıyoruz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Kayseri Milletvekili Adayı Mahmut Arıkan, Melikgazi ilçesinde bulunan Mehmet Miraboğlu İlkokulu'nda kurulan 1186 numaralı sandıkta ailesi ile beraber oyunu kullandı. Ardından açıklamalarda bulunan Arıkan, seçimlerin önemine değinerek, "Türkiye için önemli bir günü, önemli bir anı yaşıyoruz. Allah, atılan oyları, çıkacak kararları memleketimize ve Kayseri'mize hayırlara vesile kılsın. Kritik bir dönemden geçiyoruz. Bu süreci Kayseri olarak kıymetli hemşerilerimiz kendine yakışan bir şekilde suhuletle geçirdi. Son birkaç saati de aynı şekilde geçireceğiz. Sandık sonuçları açıklandıktan sonra neticeye de hep beraber saygı göstereceğiz. Destek veren tüm hemşerilerime özellikle teşekkür ediyorum. Kayseri'de bu suhuletin sağlanması noktasında gayret gösteren kıymetli adaylarımıza, seçmenlerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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