Arhavi'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

Arhavi ilçesinde yasa dışı yollarla ülkeye giren 8 düzensiz göçmen, polis ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler sağlık kontrollerinin ardından sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Artvin'in Arhavi ilçesinde 8 düzensiz göçmen yakalanarak sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 8 düzensiz göçmen Arhavi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sıkı takibi sonucu farklı ev adreslerine eş zamanlı operasyonlar ile yakalandı. Düzensiz göçmenler Arhavi Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. - ARTVİN