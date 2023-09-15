Ardahan Valisi Tarım ve Orman Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yürütülen çalışmalarla ilgili brifing aldı.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret ederek yürütülen çalışmalarla ilgili brifing aldı.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, kurumların faaliyetleri, hizmetleri ve projeleriyle ilgili bilgi alma ziyaretleri çerçevesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, kentte tarım ve hayvancılığın genel durumu, il müdürlüğü çalışmaları ve uygulanan projeler hakkında brifing aldı.

Tarım İl Müdür V. Muhammet Fatih Cineviz, müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile toplantı yapan Vali Çiçek, ilin temel ekonomik değeri olan tarım ve hayvancılıkla ilgili bilgi alarak, bu sektörün daha fazla geliştirilmesi, ekonomik katma değerinin artırılması için yapılabilecek konular hakkında değerlendirme ve talimatlarda bulundu. - ARDAHAN