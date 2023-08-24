Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü 15 Günlük Çalışmalarını Paylaştı

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon ve uygulamaların detayları basınla paylaşıldı. Çalışmalarda uyuşturucu madde kullanımı ve bulundurulması, kaçak kazı, tütün kaçakçılığı gibi suçlarla mücadele edildi. Ayrıca aranan şahıslar yakalandı ve işyeri denetimleri gerçekleştirildi.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ardahan genelinde yapılan 15 günlük çalışmaları basınla paylaşıldı.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 11-21 Ağustos tarihleri arasında vatandaşların can ve mal emniyetini koruma, huzur ve güven ortamını tesis etme, suç işlenmesini önleme ve suç işleyenleri yakalamak için yapılan operasyon ve uygulamalarda;

"Narkotik Şube Müdürlüğünce, 10 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılmış, suç unsuru olarak; 2.02 gram Metamfetamin, 27.41 gram Gbh (gi) sentetik ecza, 5 adet Payp (uyuşturucu madde içmeye yarayan aparat) ele geçirildi.

KOM Şube Müdürlüğünce bazı şahısların kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaşılarak yapılan operasyonda 9 şahıs yakalanarak 2863 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapılmış, 5 şahıs adlı kontrol ile serbest kalırken, 3 şahıs tutuklanmış, suç unsuru olarak; 64 adet farklı dönemlere ait sikke 7 (yedi) adet heykel ele geçirildi.

KOM Şube Müdürlüğünce 1 şahsa tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığından işlem yapılmış, suç unsuru olarak; 240 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 11 yıl hükümlü 1 şahıs ile silah kaçakçılığı, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından 19 yıl hükümlü diğer 1 (bir) şahıs, Ardahan Açık Ceza infaz kurumundan firar oldukları anlaşılarak yakalanmış ve gerekli işlemler yapılmış, 1 kasten öldürme olayı şüphelisi yakalandı.

İl genelinde yapılan uygulamalarda toplam 11 aranan şahıs yakalanmış, 4 kayıp şahıs bulundu.

İl genelinde 30 işyeri denetlenerek; 3 işyerine kapalı alanda tütün mamulleri tüketildiği tespit edilmiş, 2 işyerinin sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilmiş, 3 işyerinin ruhsatsız canlı müzik faaliyetinde bulunduğu tespit edilmiş, gerekli tutanaklar tanzim edildi.

İl genelinde 7 akaryakıt istasyonunda numuneler alınarak denetlemeler yapıldı.

İl genelinde trafik birimlerince; 32 aracın tescil plakasına 49.157 TL, 25 araç sürücüsüne 65.741 TL olmak üzere toplam 114.898 TL trafik para cezası uygulandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce SİBERAY programı çerçevesinde vatandaşlarımıza yönelik siber güvenlik, siber zorbalık, teknoloji müptelalığı ve güvenli internet konularında 575 (beş yüz yetmiş beş) broşür dağıtılarak bilgilendirilme yapıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce vatandaşlara, Huzurunuz Huzurumuzdur, Polis Para İstemez, Kadına El Kalkamaz konuları hakkında 300 broşür dağıtılmış ve vatandaşlara bilgilendirme yapıldı." - ARDAHAN