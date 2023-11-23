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Ardahan'da terör propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı

Ardahan'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda K.Y. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.