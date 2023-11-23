Ardahan'da terör propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı
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Ardahan'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda K.Y. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.
Ardahan'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen K.Y. ekiplerce gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Politika