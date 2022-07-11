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Ardahan'da siyasi partilerde bayramlaşma programı düzenlendi

AA - Günay Nuh - Politika
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Ardahan'da siyasi partilerde bayramlaşma programı düzenlendi

Ardahan'da AK Parti ve CHP'de Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Ardahan'da AK Parti ve CHP'de Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti Ardahan İl Başkanlığında yapılan bayramlaşma programına, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, AK Parti Ardahan İl Başkanı Kaan Koç ve diğer partililer katıldı.

İl Başkanı Koç, tüm partililerin bayramını tebrik ederek, "Bu bayramın Ardahan ve ülkemizin huzuruna vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

CHP Ardahan İl binasında da bayramlaşma programı düzenlendi.

Buradaki bayramlaşmaya katılan CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, partililerle bayramlaştı.

AA / Günay Nuh - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kurban Bayramı AK Parti Ardahan Politika Haberler

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