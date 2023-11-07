Haberler ›› Politika ›› Ardahan'da Silah ve Uyuşturucu Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Gözaltı

Ardahan'da Silah ve Uyuşturucu Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Gözaltı

Ardahan'da düzenlenen silah ve uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 1 ruhsatsız tabanca, 5 fişek, 675 gram skunk ile 1 hassas terazi ele geçirildi.