Ardahan'da Silah Kaçakçılığı ve Uyuşturucu Ticaretine Operasyon: 4 Şüpheli Yakalandı

Ardahan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretine yönelik olarak 4 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 1 ruhsatsız tabanca, 5 fişek, 675 gram skunk ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Ardahan'da polis ekiplerince silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleşen operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.

Ardahan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığı ve uyuşturucu madde ticareti ile kullanımına yönelik Kaptanpaşa Mahallesi'nde belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda Y.O, A.B, Y.T. ile S.D. gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, 5 fişek, 675 gram skunk ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ARDAHAN