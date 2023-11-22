Ardahan'da Ruhsatsız Tabanca Operasyonu
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Ardahan'da polisin düzenlediği operasyonda üzerinde ruhsatsız tabanca ve 14 fişek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Ardahan'da polisin düzenlediği operasyonda üzerinde ruhsatsız tabanca ve 14 fişek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde ruhsatsız silah bulunduran şüphelilere yönelik denetim yaptı.
Kura Nehri'nin köprü mevkisinde durdurulan Y.Y'nin üst aramasında 1 ruhsatsız tabancı ile 14 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.Y'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Politika