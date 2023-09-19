Ardahan'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Ardahan'da düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramalarda 1510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ardahan Emniyet Müdürlüğü ise uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını engellemek amacıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Ardahan'da düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kent merkezinde durdurdukları bir otomobilde yapılan aramada 1510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Şüpheliler E.G, H.G, B.G. ve O.G. gözaltına alındı.
Ardahan Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kentte uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını engellemek amacıyla düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.