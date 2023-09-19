Ardahan'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ardahan'da düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramalarda 1510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ardahan Emniyet Müdürlüğü ise uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını engellemek amacıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.