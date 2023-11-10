Ardahan'da Kaçakçılık Operasyonunda 19,7 Kilogram Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Ardahan'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, 19,7 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi ve 1 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığı önlemek amacıyla bazı işletmelere operasyon düzenledi.

Ardahan'da kaçakçılık operasyonunda, 19,7 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü gele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte kaçakçılığı önlemek amacıyla tespit edilen bazı işletmelere operasyon gerçekleştirildi.

Bir işletmede yapılan aramada, 19,7 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyonda, gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.