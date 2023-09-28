Ardahan'da Kaçak Sigara ve Alkol Operasyonu

Ardahan'da Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 1 işyeri ve 1 araçta 207 adet kaçak sigara, 13 adet kaçak alkol ve 59 adet pul ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alındı.

Ardahan'da Jandarma ekiplerince arama yapılan 1 işyeri ve 1 araçta, 207 adet kaçak sigara, 13 adet kaçak alkol ve 59 adet pul (marka) ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl jandarma komutanlığı ekipleri, Damal ilçesinde kaçak sigara satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bir süre takibe alınan B.K. isimli şahsın aracı ve işyerine baskın yapılırken, aramalarda 207 adet kaçak sigara, 13 adet kaçak alkol ve 59 adet pul (marka) ürün ele geçirildi.

Şahıslar gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. - ARDAHAN