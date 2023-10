Ardahan'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için toplanma

Ardahan'da gece saatlerinde onlarca kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi.

Ardahan kent merkezinde bulunan Milli Egemenlik parkında toplanan onlarca kişi, Filistin bayrakları açarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Grup adına konuşan AGD Derneği Ardahan temsilcisi Turhan Taşdemir, yaptığı konuşmada "Zulme karşı atmış olduğumuz her bir adım ve eylem bizleri yeniden diriltir" dedi.

Taşdemir, dünyanın gözü önünde soykırım yaşandığını söyleyerek, "Burada bulunduğumuz şu saatlerde Gazze'deki kardeşlerimiz, elektrikleri, suları ve internet hatları kesilmiş halde saldırı altındalar. Dünyanın gözü önünde soykırım yaşanıyor. Dünya şimdi müdahale etmeyecekse ne zaman edecek. İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde Filistin'de gerçekleştirdiği soykırım ve insanlık suçu vicdanı olan herkesin sabrını taşırmıştır. Her zamanki saldırılarını arttırarak, başta okullar ve hastaneleri bombalayarak kadın ve çocukları katlederek zulmünü sürdürmektedir. Terörist İsrail'in yıllardır Filistin'e ait topraklar üzerinde her türlü zulmü ve alçaklığı dünyanın gözleri önünde gerçekleştirdi. Şimdi Aksa tufanı harekatıyla Filistinli yiğitler kendilerine it olan topraklarda meşru müdafaa haklarını kullanıyor" dedi.

Programda daha sonra Kuran-ı Kerim tilaveti okundu, Filistin için dualar edildi. Grup daha sonra dağıldı. - ARDAHAN