Ardahan'da göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı
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Ardahan'da düzenlenen düzensiz göçmen operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ardahan'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla dün gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün Ardahan-Şavşat kara yolunun Ova mevkisinde düzenlenen düzensiz göçmen operasyonunda gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.O ve O.P. "Gö1çmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.
Bir kişi ise adli kontrol şartı ve yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Politika