Haberler

Ardahan'da göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı

 - Güncelleme:

Politika Haberleri

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Artvin il sınırında durdurdukları araçlarda Afgan uyruklu 4 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler tutuklandı, göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Ardahan'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Artvin il sınırındaki Ova mevkisinde 2 aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada Afgan uyruklu 4 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından Ardahan Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler de İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

İl Göç İdaresi Müdürlüğü Ardahan Artvin Jandarma Politika Haberler

title