Ardahan'da göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı
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Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Artvin il sınırında durdurdukları araçlarda Afgan uyruklu 4 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler tutuklandı, göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Ardahan'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Artvin il sınırındaki Ova mevkisinde 2 aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada Afgan uyruklu 4 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından Ardahan Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Düzensiz göçmenler de İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - ARDAHAN