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Ardahan'da göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Artvin il sınırında durdurdukları araçlarda Afgan uyruklu 4 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler tutuklandı, göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.