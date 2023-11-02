Ardahan'da Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı tutuklandı.

Ardahan'da çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi personelince, kentte suç işlenmesinin önlenmesi ve suça karışanların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon yapan ekipler, "nitelikli yağma, tehdit ile kasten yaralama" gibi çeşitli suçlarından aranan 36 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı.