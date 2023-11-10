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Ardahan'da 8 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı

Ardahan'da düzensiz göçmen olayına ilişkin yapılan çalışmada 8 düzensiz göçmen yakalandı ve yardım ettikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Göçmenler, kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.