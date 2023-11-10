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Ardahan'da 8 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı

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Politika Haberleri

Ardahan'da düzensiz göçmen olayına ilişkin yapılan çalışmada 8 düzensiz göçmen yakalandı ve yardım ettikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Göçmenler, kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Ardahan'da 8 düzensiz göçmen yakalandı, bu kişilere yardım ettikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kentte düzensiz göçmen olayına ilişkin Ardahan-Artvin Kuzey Çevre yolu bölgesinde çalışma yaptı.

Bölgede 8 düzensiz göçmen yakalandı, bu kişilere yardım ettikleri belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Politika

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