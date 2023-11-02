Ardahan'ın Şavşat ilçesinde yapılan operasyonda 2 ticari araçta yapılan kontrolde 3 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Ardahan'da 3 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ardahan-Şavşat kara yolunun Ova mevkisinde 2 ticari aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan kontrolde 3 düzensiz göçmen yakalandı. Bununla ilgili biri kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.