Ardahan Belediye Başkanı Doğu Ekspres Treni'nin Ardahan'a gelmesi için çağrıda bulundu

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Doğu Ekspres Treni'nin son durağının Ardahan olması için çağrıda bulundu. Başkan Demir, Ardahanlılar olarak tren hattının güzergahının resmileştirilmesi ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması için hazır olduklarını belirtti.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Doğu Ekspres Treni'nin son durağının Ardahan olması için çağrıda bulundu

ARDAHAN - Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Doğu Ekspres Treni'nin son durağının Ardahan olması için çağrıda bulundu. Uzun yıllardır konunun yakından takipçisi olan Başkan Demir, devlet yetkililerine seslenerek, "Ardahanlılar olarak diyoruz ki, Kars'tan Ardahan merkeze kadar tren hattının güzergahı resmileştirerek güzergah belirlenip kamulaştırması yapılsın, tren rayı döşeme işini üstlenmeye hazırız" dedi.

Başkan Faruk Demir, Doğu Ekspres tren hattının Ardahan'a ulaşması için Türkiye ve Dünya'ya yayılmış Ardahanlılar olarak altyapısını yapmaya hazır olduklarını söyledi. Demir, Ardahanlı 30 yıldır feryat ediyor; Doğu Ekspresinin Ardahan'a gelmesini istiyor. Çünkü hem, ekonomik, hem nakliye, hem de Turizm açısından tren hattının Ardahan'a gelmesi ilin ekonomisi açısından çok önemli. Biz de bu yüzden devletimizden şunu istiyoruz, güzergah belirlenerek kamulaştırılması yapılsın, bununla ilgili bütçemiz hazır. Finansmanını biz karşılayacağız dedi.

Başkan Demir yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz Doğu Ekspres treni Kars'a kadar geliyor. Kars 1992 yılına kadar il olarak Kuzey Doğu Anadolu'nun son ili idi. 1992 yılında Ardahan Müktesip hakkını geri alarak Türkiye Cumhuriyetinin şerefli 75'inci ili oldu. Şimdi biz devletimizden şunu istiyoruz; Diyoruz ki 30 yıldır Ardahan'lı feryat ediyor. Tren rayını 50 kilometre uzatın Ardahan'a kadar gelsin ve Doğu Ekspresinin son durağı Ardahan'da olsun. Çünkü biz buradan Gürcistan'a bağlanıyoruz, yani Gürcistan'a açılıyoruz. Şimdi çeşitli ekonomik sıkıntılar olabilir. Biz Türkiye ve Dünya'ya dağılmış Ardahanlılar olarak diyoruz ki; Yüce devletimiz Kars'tan Ardahan merkeze kadar tren hattının güzergahını resmileştirerek kamulaştırmasını yapsın, güzergahı belirlesin ve resmiyet kazansın Tren rayı döşeme işini biz üstleniyoruz. Yani biz Ardahanlılar olarak Kars'tan Ardahan'a kadar tren hattının ray döşeme işini üstlenmeye hazırız. Bütün görüşmelerimiz yapılmış durumda. Finansımız hazır, yüce devletimizden, iktidardan ve hükümetten isteğimiz Kars ve Ardahan arasındaki güzergah resmileşerek belirlensin ve kamulaştırmalar yapılsın. Tren hattını yapmak biz Ardahanlıların boynunun borcu ve biz bunu yapmaya hazırız" dedi.