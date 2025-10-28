Haberler

Arap Ülkeleri, Sudan'daki Sivillere Yönelik Saldırıları Kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan, Mısır, Katar ve Arap Birliği, Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de Hızlı Destek Kuvvetleri'nin sivillere yönelik saldırılarını şiddetle kınadı ve insani yardım ihtiyaçlarının karşılanması için ateşkes çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan, Mısır, Katar ve Arap Birliği, Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) sivillere yönelik saldırılarını kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, HDK'nin Faşir'e yönelik son saldırılarında yaşanan "ağır insani ihlalleri" şiddetle kınayarak, sivillerin korunması ve insani yardımların kente ulaşmasının sağlanması çağrısında bulundu.

Riyad yönetimi ayrıca, 11 Mayıs 2023'te imzalanan "Cidde Bildirisi"nde yer alan sivillerin korunmasına ilişkin taahhütlerin uygulanması gerektiğini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı ise, "Sudan genelinde derhal insani ateşkesin sağlanması" çağrısında bulunarak, ülkenin "birliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü girişimi" reddetti.

Bakanlık, Mısır'ın Sudan halkına mevcut krizi aşması için desteğini sürdüreceğini belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığı da HDK'nin Faşir'de gerçekleştirdiği saldırılarda yaşanan "dehşet verici ihlalleri" kınayarak, sivillerin korunmasının önemine dikkat çekti.

Arap Birliği ise yayımladığı açıklamada, Faşir'de sivillere karşı işlenen "korkunç suçları" kınadı ve kentin uzun süredir HDK kuşatması altında bulunduğunu hatırlatarak, derhal ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en büyük insani krizine neden olan çatışmalar sebebiyle 14 milyondan fazla kişi, ülke içinde ve dışında yerinden oldu.

Ordu güçleri, başta başkent Hartum olmak üzere ülkenin orta kesimlerindeki bölgelerin kontrolünü geri alırken HDK, ülkenin batısına yöneldi.

5 eyaletten oluşan Darfur Bölgesinin 4 eyaletinin merkezini 2023 sonbaharından bu yana kontrol eden HDK, Mayıs 2024'ten beri kuşattığı Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'deki orduya bağlı 6. Piyade Tümenini 26 Ekim 2025'te aldığını açıklamıştı.

Sosyal medyada paylaşılan ve HDK mensuplarınca çekilen görüntülerde sivil kıyafetli insanların öldürüldüğü, işkence edildiği, aşağılandığı veya göçe zorlandığı yer alıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, Sudan'da 30 ayı aşkın süredir orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), ülkenin Kuzey Darfur ve Kuzey Kurdufan eyaletlerinde vahşet uyguladığına dair endişe verici raporlar aldıklarını bildirdi.

HDK'nin, Faşir ve Bara şehirlerinde önemli toprak kazanımları elde ettiği belirtilen açıklamada, "Son günlerde kuşatma altında bulunan Kuzey Darfur'daki Faşir şehrinin büyük bir bölümünün kontrolünü ele geçiren HDK'nin, yargısız infazlar da dahil vahşet uyguladığına dair çok sayıda endişe verici rapor alıyoruz." denildi.

BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ise son iki günde Faşir kentinde yaklaşık 26 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan, 27 Ekim'de, Faşir'de görevli komuta kademesinin, şehrin ve sivillerin sistematik olarak tahrip ve ölüme maruz kaldığını gördüğünü, bundan dolayı şehirdeki ordu komutanlığı ve müttefik güçlerin, şehri terk etmeleri gerektiği yönünde karar aldığını, kendilerinin de bu kararı onayladıklarını bildirmişti.

Kaynak: AA / Ömer Erdem - Politika
İsrail, Gazze'yi bombalıyor! Hamas'tan ilk açıklama geldi

Hamas'tan ilk açıklama geldi! Arabuluculara hayati bir çağrısı var
Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste

Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste
152 hakem arasında Zorbay Küçük de var! Yönettiği son 5 maç bomba

Zorbay Küçük de listede! Yönettiği son maçlar bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
Emir Trump'tan geldi, ABD 4 tekneyi daha vurdu: 14 ölü

Emir Trump'tan geldi, ABD 4 tekneyi daha vurdu! Onlarca ölü var
Fenerbahçe Alexander Sörloth için düğmeye bastı

Süper Lig devi Sörloth'u alıyor
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü

Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü
Altay Tankı envantere girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende güzel haberi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Gazze'ye saldırısına tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Gazze'ye saldırısına sert tepki
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.