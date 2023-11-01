Arap Konseyi, İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye dayanışma çağrısı yaptı

Tunus merkezli sivil toplum kuruluşu Arap Konseyi, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi ile dayanışmasını ifade ederek, Filistinlilerin çektiği acılardan 'sessiz kalan Arap rejimlerini' sorumlu tuttu.

Tunus merkezli sivil toplum kuruluşu Arap Konseyi, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi ile dayanışmasını ifade ederek, Filistinlilerin çektiği acılardan "sessiz kalan Arap rejimlerini" sorumlu tuttu.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki liderliğindeki Arap Konseyinden, Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Arap Konseyinin İsrail saldırıları karşısında Gazze ve halkıyla en derin dayanışması ifade edildi.

Arap ülkelerine işaret edilen açıklamada, "Bu katliamlara sessiz kalan, özellikle Filistin halkının kuşatılmasına, aç bırakılmasına katkıda bulunan ve (İsrail ile) normalleşme yollarını sürdüren Arap rejimlerini, Filistinlilerin devam eden acılarından hukuki ve ahlaki olarak tamamen sorumlu tutuyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Arap ülkelerine "İsrail'e, Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı durdurmak için" baskı yapılması çağrısında bulunuldu.

Uluslararası topluma da seslenilen açıklamada, Filistin halkına karşı çifte standart uygulanmaması ve uluslararası hukuka bağlı kalınması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, dünyanın çeşitli yerlerinde Filistin halkıyla dayanışma için yapılan gösterilerden duyulan memnuniyet ifade edildi.

Ülkelerin tepkilerine işaret edilen açıklamada, Bolivya'nın İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmesi, Şili ve Kolombiya'nın da İsrail'den büyükelçilerini geri çekmesi takdir edildi.

Arap ülkelerinin aynı tepkiyi verememesine değinilen açıklamada, "Arap rejimlerinin başarısız ve halklarının genel eğilimiyle uyumsuz olduğu" kaydedildi.