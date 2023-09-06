Arap-Japon Siyasi Diyaloğu Bakanlar Toplantısı'nda Barışçıl Çözümler İçin Çağrı Yapıldı

Arap-Japon Siyasi Diyaloğu Bakanlar Toplantısı'nda, Filistin'deki sivillerden Ukrayna krizine, Sudan'dan Libya'ya ve bölgedeki su sorunlarına kadar birçok konuda barışçıl çözümler bulunması için çağrı yapıldı.

Arap- Japon Siyasi Diyaloğu Bakanlar Toplantısı'nda, Filistin'deki sivillerden Ukrayna krizine, Sudan'dan Libya'ya ve bölgedeki su sorunlarına kadar birçok konuda barışçıl çözümler bulunması için çağrı yapıldı.

Merkezi Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Arap Birliği'nde düzenlenen Arap- Japon Siyasi Diyaloğu Bakanlar Toplantısı 3. Dönem Çalışmalarının sona ermesinin ardından ortak açıklama yapıldı.

Toplantıya, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa'nın başkanlığında, Arap ülkeleri dışişleri bakanları, heyet başkanları ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da katıldı.

Açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki kutsal mekanlarda değişiklik yapılmaksızın var olan tarihi durumun korunmasının yanı sıra Filistinli sivillerin himayesinin de zorunlu olduğu vurgulanırken, Gazze'deki insani durumla ilgili duyulan endişeye dikkati çekildi.

Ukrayna'daki savaşın, Libya, Suriye ve Yemen'deki siyasi krizlerin çözüme ulaşmasının önemine işaret eden açıklamada, Sudan'daki krizin çözülmesi için bir mekanizma kurulmasının arzulandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Kore Yarımadası'ndaki son gelişmeler karşısında duyulan endişe aktarılırken, yarımadanın nükleer silahlardan tümüyle boşaltılması yönünde elle tutulur adımlar atılmasının altı çizildi.

Uluslararası toplumun Kuzey Kore'deki insani kaygılarının giderilmesinin önemine dikkat çekilen açıklamada, Suriye rejiminin bu noktaya çekince koyduğu ifade edildi.

Açıklamada özellikle su kıtlığı çeken ülkeler başta olmak üzere tüm Arap ülkelerinin su güvenliğinin korunması gerektiği yönünde çağrı yapıldı.