Arap Birliği İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri Güneye Taşıma Planını Engellemek İçin BM'ye Çağrı Yaptı

Arap Birliği (AL) Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit, Birleşmiş Milletler'e (BM) İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 1.1 milyon Filistinlinin kuzeyden güneye kaydırılması planının engellenmesi çağrısında bulundu.

Arap Birliği'nden (AL), İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yaklaşık 1.1 milyon Filistinli için yaptığı "bölgenin güneyine geçin" talimatı üzerine yazılı açıklama yapıldı. Açıklamaya göre Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e acil bir mektup gönderdi. Gheit mektupta, İsrail'in Gazze halkının güneye geçirilmesi planının, işgal altındaki topraklarda yaşayan kişilerin zorla göç ettirilmesini yasaklayan Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin "açıkça ihlali" olarak nitelendirdi. Aboul Gheit, İsrail'in talimatının Hamas'ı hedef alan askeri bir operasyonun ötesine geçtiğini vurgulayarak bunun "bölgedeki savunmasız sivillere karşı askeri gücün kullanıldığı bir intikam eylemi" olduğunu ifade etti. Aboul Gheit, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ve uluslararası topluma İsrail'in planını kesin ve açık bir şekilde kınama ve bunun uygulanmasını önlemek için çalışma çağrısında bulundu.

BM: "İsrail ordusu 1 milyon 100 bin Filistinlinin güneye geçmesini istiyor"

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric yaptığı açıklamada, Gazze'deki BM yetkililerinin dün saat 23.00'te İsrail ordusu tarafından, "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki tüm nüfusun önümüzdeki 24 saat içinde güneye taşınması gerektiği" konusunda bilgilendirildiğini duyurmuştu. Dujarric, böyle bir hareketin yıkıcı sonuçlar doğurmadan gerçekleşmesinin imkansız olduğunu belirtmişti. - KAHİRE