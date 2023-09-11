Arap Birliği, G20'ye katılma talebini umutla bekliyor

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Afrika Birliği'nin G20 grubuna daimi üye olarak kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Arap Birliği'nin de aynı statüye sahip olmasına yönelik umudunu dile getirdi.

KAHİRE, 11 Eylül (Xinhua) -- Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Afrika Birliği'nin G20 grubuna daimi üye olarak kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Arap Birliği'nin de aynı statüye sahip olmasına yönelik umudunu dile getirdi.

Gayt, Pazar günü yaptığı yazılı açıklamada G20 liderlerinin Afrika Birliği'nin gruba katılmasına ilişkin kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

G20 üyeleri, grubu daha temsili bir yapıya kavuşturmak amacıyla Cumartesi günü Afrika Birliği'ne daimi üyelik verme kararı aldı.

Hafta sonu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen iki günlük G20 zirvesinin açılış oturumunda söz konusu mutabakata varıldı.

Ahmed Ebu Gayt, kararı, her iki taraf için de karşılıklı kazanımlar yaratacak ve Afrika ülkelerinin küresel ekonomik kalkınmadaki rolünün güçlendirilmesine katkıda bulunacak "olumlu bir adım" diye niteledi.

Gayt ayrıca bu adımın, Afrika'nın, iklim değişikliği, enerji güvenliği, gıda güvenliği ve benzeri çok önemli küresel meselelerin çözümüne katkıda bulunma kabiliyetini artıracağını vurguladı.

Yetkili, Arap Birliği'nin G20'ye katılma talebinin onaylanacağına yönelik umudunu da dile getirdi.