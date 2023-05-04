Arap Birliği dışişleri bakanları, pazar günü Kahire'de bir araya gelecek

Arap Birliği Genel Sekreteri Sözcüsü Gamal Roshdy, Arap Birliği dışişleri bakanlarının Suriye ve Sudan gündemiyle pazar günü Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geleceğini açıkladı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Sözcüsü Gamal Roshdy, Arap Birliği dışişleri bakanlarının Suriye ve Sudan gündemiyle pazar günü Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geleceğini açıkladı.

Arap Birliği dışişleri bakanları, Suriye ve Sudan'ı ele alacak. Arap Birliği Genel Sekreteri Sözcüsü Gamal Roshdy yaptığı açıklamada, Arap Birliği dışişleri bakanlarının Suriye ve Sudan gündemiyle pazar günü Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geleceğini duyurdu.

Suriye, Mısır, Irak, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları, 1 Mayıs'ta 2011'de Suriye'nin Arap Birliği üyeliğinin askıya alınmasından bu yana ilk kez Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya gelmişti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 19 Mayıs'ta yapılacak olan Arap Birliği Liderler Zirvesi'nde ise Suriye ile ilişkilerin normalleştirilmesi ve Suriye'nin hangi şartlarda Birliğe dönmesine izin verileceğinin ele alınması bekleniyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın söz konusu zirveye davet edilip edilmemesi ise Arap devletleri arasında tartışılan konular arasında yer alıyor. - KAHİRE