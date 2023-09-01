Arap aşiretleri terör örgütü PKK/YPG'ye karşı zafer kazandı

Terör örgütü PKK/YPG ile Arap aşiretleri arasındaki çatışmalar devam ederken Arap aşiretleri El Bab ve Cerablus kırsalında kontrolü geri aldı.

Terör örgütü PKK/ Ypg ile Arap aşiretleri arasındaki şiddetli çatışmalar devam ederken Arap aşiretleri El Bab kırsalındaki Al-Bouheij köyü, Cerablus kırsalındaki Arap Hassan köyü ve tepesinin kontrolünü terör örgütünden geri aldı.

Arap aşireti liderlerinden birinin terör örgütü PKK/YPG tarafından alıkonmasının ve PKK'nın bölgedeki aşiret gençlerini örgüte katılmaya zorlamasının ardından terör örgütü PKK/YPG ile Arap aşiretler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Bölgede tansiyonun yükselirken Deyrizor'un yanı sıra Münbiç kırsalında da aşiretlerle PKK/YPG arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Arap aşiretlerinin terör örgütlerine karşı yürüttüğü operasyonda El Bab kırsalındaki Al-Bouheij köyü, Cerablus kırsalındaki Arap Hassan köyü ve tepesinin kontrolünü terör örgütünden geri aldı. - DEYR EZ ZUR