Antalya Valisi Hulusi Şahin Göreve Başladı

Valiler Kararnamesi ile Antalya Valisi olarak atanan Hulusi Şahin, görevine başladı. Şahin, basın mensuplarıyla bir araya gelerek Antalya'nın önemini vurguladı ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Valiler Kararnamesi ile Antalya Valisi olarak atanan Hulusi Şahin, görevine başladı.

Vali Şahin, Valilik Konağındaki toplantı salonunda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Şahin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'nın iklimi ve doğasıyla dünyanın en güzel şehirlerinden olduğunu söyledi.

Bugün itibarıyla Antalya Valiliği görevine başladığını belirten Şahin, "Çok zor bir gündemden Malatya'dan çıkıp geldik. Asrın felaketi diyorlar ama aslında milenyumun felaketi demek daha doğru. Çünkü bin yıldır Anadolu coğrafyası böyle bir felaketi görmedi. Orada görev yapan tüm kamu görevlilerine, gönüllü ve STK'lara Allah kolaylık versin, zor bir süreçten geçiliyor. Devletimiz güçlü, inşallah oradaki yaralar kısa sürede sarılacak." dedi.

Antalya'nın Türkiye için çok önemli bir şehir olduğunun altını çizen Şahin, sadece turizm anlamında değil, birçok anlamda Türkiye için öneme sahip olduğunu kaydetti.

Tarım ve turizm dışında kentin üzerine ne konulacağı konusunda çalışmalar yapacaklarını ifade eden Şahin, şunları dile getirdi:

"Bugün mesaiye Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımızla beraber Uluslararası Astronomi Kongresi'nin bir sonraki durağının Antalya olması için bir çalışmayla başladık. Antalya 2026 için aday ve bunu Antalya'da yapabilirsek yaklaşık 1 milyar dolarlık turizm kapasitesi oluşabilecek. Bu şekilde turizmin güneş, kum ve deniz üçgeninden çıkarıp daha katma değerli, daha 12 aya yayılan turizm anlayışı için çalışacağız. Tarım anlamında zaten çok güçlü ve biz de bunu daha katma değerli ürünler neler olabilir arayışı içinde olacağız. Sanayide, altyapıda ve arıtmada yapılacak çok iş var."

Şahin, Antalya'da deprem, sel ve yangın gibi bütün felaketlere karşı hazırlıklı olacaklarını ve gerekli bütün önlemleri alacaklarını bildirdi.

"Deprem kriterlerini sağlamayan özel yurtlar varsa kapatırız"

Devletin yurtlarının depreme karşı sağlam olduğunu vurgulayan Şahin, "Deprem kriterlerini sağlamayan özel yurtlar varsa kapatırız, hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Kendilerine süre veririz bu süre içerisinde tedbirlerini alıp, gerekli güçlendirmeyi yapmayan yurdun kapatılması şarttır, kapatırız, bu konuda taviz yok. Herkes de bu konuda hazırlığını yapsın." diye konuştu.

Teknolojiyi kullanarak orman yangınlarının önüne geçmeye çalışmak gerektiğini belirten Şahin, parsel parsel ormanları kontrol edeceklerini, yanmasına müsaade etmeyeceklerini aktardı.