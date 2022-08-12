Antalya politika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerini tebrik etti Gelen Antalya haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Kepez ilçesinde rehin alınan bir banka şubesi müdürü ve çalışanların kurtarılması nedeniyle Emniyet Müdürlüğü personelini kutladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Kepez ilçesinde rehin alınan bir banka şubesi müdürü ve çalışanların kurtarılması nedeniyle Emniyet Müdürlüğü personelini kutladı. Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya'da bir bankaya girerek, içeridekileri rehin alan zanlının, emniyet birimleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındığını bildirdi. Soylu, "Antalya Emniyetimizi tebrik ediyor, iş birliği için banka yöneticilerine teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı. Politika AA / Barış Gündoğan Emniyet Müdürlüğü Süleyman Soylu Antalya Banka Politika Haberler

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