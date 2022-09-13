Antalya politika haberleri... HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Antalya'da konuştu Açıklaması

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yeni, sivil bir anayasa yapılması çağrısında bulundu.

Yapıcıoğlu, Antalya Öğretmenevi'nde düzenlediği basın toplantısında, memleket gezileri kapsamında geldikleri kentte partililer ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Yeni bir anayasa yapılması için harekete geçilmesi gerektiğini ifade eden Yapıcıoğlu, "Dün 12 Eylül askeri darbesinin 42. yıl dönümüydü. 1982 yılında hazırlatılan anayasa silah zoruyla halka onaylatıldı. Bu 12 Eylül cuntasının anayasasıyla da 40 yıldır ülke idare ediliyor. Darbeyi yapanlar yargılandı ama darbenin ürünü olan anayasayla memleket idare edilmeye devam ediyor. Biz bu vesile ile yeni ve sivil bir anayasa yapılması çağrımızı yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapıcıoğlu, ABD'nin Türkiye'deki üslerinin de kapatılması gerektiğini dile getirdi.

Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin aracılığıyla "tahıl koridoru" anlaşması imzalanmasına da değinen Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Bu anlaşmadan sonra 2,5 milyon ton tahılı taşıyan 105 gemi Ukrayna limanlarından ayrıldı, 2'si dışında hepsi zengin batı ülkelerine gitmiştir. Bu adil ve kabul edilebilir bir durum değil. İmzalanan tahıl anlaşması yalnızca bir bölgenin değil bütün dünyanın tahıl ürünlerine ucuz bir şekilde ulaşmasını sağlamaktır. Fakir ülkeler gıda ürünlerine diğer ülkelerden çok daha fazla muhtaçtır."