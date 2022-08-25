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Antalya haberleri: MHP Demre İlçe Başkanlığı görevine Mustafa Başkaya atandı

Politika Haberleri

Antalya haberleri: MHP Demre İlçe Başkanlığı görevine Mustafa Başkaya atandı

Antalya yerel politika haberine göre MHP Demre İlçe Başkanı Mustafa Demirel'in istifasıyla boşalan göreve Mustafa Başkaya atandı.

MHP Demre İlçe Başkanı Mustafa Demirel'in istifasıyla boşalan göreve Mustafa Başkaya atandı.

Atama belgesi MHP İl Başkanlığında İl Başkanı Hilmi Durgun tarafından Başkaya'ya takdim edildi.

Başkaya, "Biz partimiz için gece gündüz hizmet ediyorduk. Yönetim kurulu üyesiydim. Parti büyüklerimiz tarafından bana verilen görev için teşekkür ederim. Bundan sonra daha çok çalışmamız lazım. Partimizi ilçemizde en yükseklere taşımak için çalışacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Politika

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