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Antalya haberleri | Kepez Balık Pazarına son rötuşlar

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Antalya haberleri | Kepez Balık Pazarına son rötuşlar

Antalya politika haberine göre Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yapısal olarak yüzde 100, iç tefrişat olarak yüzde 90'ı tamamlanan Kepez Balık Pazarı ve Organik Pazar da incelemelerde bulundu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yapısal olarak yüzde 100, iç tefrişat olarak yüzde 90'ı tamamlanan Kepez Balık Pazarı ve Organik Pazar da incelemelerde bulundu.

Kepez Belediyesinin balıksırtı mimarisinde Fabrikalar Mahallesine inşa ettiği Kepez Balık Pazarı ve Organik Pazarı'nda son rötuşlar yapılıyor. Mavi ve beyaz renklerin hakim olduğu balık pazarının içinde balıkçı restoranı, kafe, alakart restoranı, balık satış tezgahları, yanı başındaki organik pazarda çeşitli büyüklükte dükkanlar, satış tezgahları, cami ve otopark alanı bulunuyor. Pazarın önünü mavi beyaz renkteki balıkçı teknesi süslüyor. Bu proje ile Fabrikalar Mahallesine 7 gün açık olan bir pazar inşa edilmiş oldu.

Pazar 7 gün açık olacak

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, yapısal olarak yüzde 100, iç tefrişat olarak yüzde 90'ı tamamlanan Kepez Balık Pazarı ve Organik Pazar da incelemelerde bulundu. Pazar alanını gezen Başkan Tütüncü, sağlıklı beslenme, sosyal hareketlilik ve esnafın para kazanması anlamında çok fonksiyonlu pazarı yakın zamanda vatandaşların hizmetine sunacaklarını söyledi. Pazarın haftanın 7 günü açık olacağını belirten Başkan Tütüncü, "Burası sadece balık pazarı değil, yanında birde organik ürünler satan pazar olacak. Burası etrafındaki alışveriş merkezleri sayesinde, Dokumapark sayesinde bölgeye de daha büyük bir hareketlilik getirecek. Antalya Balık Pazarı ve Organik Pazar'ımız, buraya gelen şehrimize, misafirlerimize, ziyaretçilerimize de, güzel bir sosyalleşme, sağlıklı beslenme, hem de bunun yanında farklı bir güzellik iklimi sunacak" diye konuştu. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Hakan Tütüncü Antalya Kepez Politika Haberler

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