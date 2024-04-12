Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili adli soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Önceliğimiz vatandaşlarımıza bir an önce ulaşılmasıdır. Hepimizi üzen olayla ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu meydana gelen olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Teleferik kabinlerinde mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarılması için çalışmalar büyük bir dikkat ve hassasiyetle devam etmektedir. Önceliğimiz vatandaşlarımıza bir an önce ulaşılmasıdır. Hepimizi üzen olayla ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, olayın nedeni ve sorumluların tespiti için mühendis ve iş sağlığı güvenliği uzmanlarından oluşan 5 kişilik bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini ve olay yerinde ekibin incelemelerine devam ettiğini açıkladı. Bakan Tunç, adli soruşturmanın 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda tüm yönleriyle sürdürüldüğünü ifade etti. - ANKARA