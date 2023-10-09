Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

Antalya'nın Elmalı ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirilen 'SARP' operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Elmalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. 3 ay süren teknik ve fiziki takipte; şüphelilerin uyuşturucu maddeyi nereden, kimlerden ve nasıl temin ettikleri ile nerede gizledikleri, madde ticaretini kimlerle ve nasıl bağlantı kurularak yapıldığı ortaya çıkarılırken; suça konu uyuşturucu maddelerin kaynağıyla birlikte ele geçirilmek için büyük mesafe kaydedildi. İzleme ve takip sonucunda 9 kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptıklarına yönelik önemli deliller elde eden ekipler, şüpheli şahısları yakalayarak haklarında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan soruşturma açtı. 9 kişiden birinin bir başka suçtan cezaevinde bulunduğu kaydedilirken, 7 kişinin daha tutuklandığı ve bir kişinin ise Elmalı Sulh Hukuk Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Şüphelilerin ikamet ve üzerlerinde yapılan aramada; 56 adet farklı ebatlarda A4 diye tabir edilen kağıda emdirilmiş sentetik cannabinoid maddesi, 1 paket 2,14 gram esrar, 4 adet ecstacy hap, ezilmiş vaziyette 4 adet ecstacy hap, ayrı ayrı paketlerde toplamda 10 gram metamfetamin, 1 gram eroin, 1 adet uyuşturucu kullanımına yarayan aparat payp, 26 adet sentetik ecza, 2 adet 20 santimetre uzunluğunda kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde yakalamalara devam eden ekipler, 16 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak" suçundan işlem yaparken, başsavcılık, zehir tacirlerine yönelik yürütülen çalışmaların aynı kararlılıkla devam edeceği mesajını verdi. - ANTALYA