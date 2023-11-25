Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Firari Yakalandı

Antalya polisi, kent merkezinde ve ilçelerde uyuşturucu ile mücadele ve sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı baskınlar düzenledi. Aramalarda 15 kilogram esrar ve farklı türde uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçirildi. Aranan 18 firari yakalandı.

Antalya Polisi, kent merkezinde ve ilçelerde uyuşturucu ile mücadele ve sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Özel tim, helikopter ve dedektör köpeklerinde katıldığı aramalarda 15 kilogram esrar ve farklı türde uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçirildi. Aranan 18 firari yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu ile mücadelesi ve sokak satıcılarına yönelik mücadelesi aralıksız sürüyor. Antalya polisi, turizm kenti ve ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara ve sokak satıcılarına yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon için harekete geçti.

18 FİRARİ MAHKUM YAKALANDI

Kent merkezinde Zeytinköy olarak bilinen Yeşildere Mahallesi ve ilçelerde 20 ayrı adrese özel tim, dedektör burunlu Tim, Pascal, Çaki ve Arya isimli köpekler ve havadan helikopter destekli baskınlar yapıldı. 50 ekip, 250 personelin katıldığı baskınlarda 1.997 kişi sorgulandı. 5 yıla kadar hapis cezası olan 10 firari, 5 ile 10 yıl hapis cezası almış 3 firari, 10-20 yıl arası hapis cezası almış 5 firari olmak üzere 18 firari mahkum yakalandı. 269 aracın arandığı operasyonlarda 6 araç sahibine 29 bin 400 lira cezai işlem uygulandı.

15 KİLO ESRAR BULUNDU

Dedektör köpeklerin ev ve işyerlerinde yaptığı didik didik aramalarda 15 kilogram esrar, 98 adet kağıda emdirilmiş 13 bin 200 kullanımlık sentetik kannabinoid(A4), 170 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi, 2 adet tabanca ve bu silaha ait fişekler ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen bir miktar nakit para ele geçirildi. Yapılan aramalarda 65 kişi hakkında işlem yapıldı.