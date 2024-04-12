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Antalya'da teleferik kazasıyla ilgili Mülkiye Müfettişleri görevlendirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da meydana gelen teleferik kazasıyla ilgili Mülkiye Müfettişleri görevlendirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Antalya Konyaaltı'nda yaşanan teleferik hattını taşıyan direklerden birinin devrilmesi sonucu maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili Mülkiye Müfettişleri görevlendirilmiştir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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