Antalya'da silah ticareti yapan şüpheli gözaltına alındı

Antalya'nın Kepez ilçesinde silah ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Operasyonda 6 ruhsatsız tabanca ve 134 fişek ele geçirildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde silah ticareti yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin il dışından getirdiği ruhsatsız tabancaları piyasaya süreceğini belirledi.

Düzenlenen operasyonda 6 ruhsatsız tabanca ve 134 fişek ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.