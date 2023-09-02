Antalya'da silah ticareti yapan 3 zanlı tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 26 ruhsatsız tabanca, 26 şarjör ve 7 fişek ele geçirildi.

Antalya'da jandarma ekiplerinin Serik ilçesinde durdurdukları bir araç içerisinden 26 adet tabanca çıkarken, gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı, Serik ilçesinde şüpheli 3 kişinin il dışından getirdikleri yüklü miktardaki ruhsatsız tabancaları piyasaya süreceklerinin tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, şüphelilerin kullandığı aracı durdurarak arama yaptı. Ekiplerin arabada yaptıkları aramada 26 ruhsatsız tabanca, 26 tabanca şarjörü, 7 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk ettiği şüpheli 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)