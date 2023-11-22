Antalya'da silah ticareti yapan 3 kişi gözaltına alındı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda yapılan operasyonda, 7 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet pompalı silah ve 810 adet fişek ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya'da silah ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri silah ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 7 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet pompalı tabir edilen silah ve 810 adet fişek ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek (Silah Ticareti Yapmak)" suçundan adli işlem yapıldı. - ANTALYA