Haberler

Antalya'da Rüşvet Operasyonu: 6 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen 'rüşvet' operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Hakkında rüşvet aldığı iddiaları bulunan İmar Şube Müdürü'nün eşi de dahil olmak üzere çeşitli isimler işlemlere yönlendirilmiş.

1) RÜŞVET PARASIYLA DAİRE İDDİASI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 7'nci dalga 'rüşvet' operasyonu: 6 gözaltı (2)

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Özlem Yıldız K.'nin, temmuz ayında şafak operasyonuyla tutuklanan ve rüşvet almakla suçlanan İmar Şube Müdürü Tuncay K.'nin eşi olduğu öğrenildi. İddialara göre, Altıntaş bölgesindeki imar ve iskan işlemleri için tüm müteahhitlerin Özlem Yıldız K.'ye yönlendirildiği öğrenildi. Diğer yandan bu sabah gözaltına alınan belediye özel kalem çalışanı Melek K.'ye, Muhittin Böcek'in rüşvet parasıyla daire aldığı ileri sürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yükseltti

IMF'den Bakan Şimşek'in yüzünü güldürecek güncelleme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık bir ürünü daha radarına aldı! Hepsi tek tek toplatılacak

Bakanlık bir ürünü daha radarına aldı! Hepsi tek tek toplatılacak
Trump'tan İngiltere Başbakan'ına soğuk duş: Gel konuş dedi, sonra umursamadı

Trump'tan İngiltere Başbakanı'na sahnede büyük ayıp
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.