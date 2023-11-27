Antalya'da Polis Ekipleri Şok Uygulamalar Gerçekleştirdi

Antalya'da polis ekiplerince kentin çeşitli noktalarında denetimler gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, şahsa ve mala karşı işlenen suçların faillerinin yakalanması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla eş zamanlı olarak 19 farklı noktada "şok uygulamalar" yaptı.

Denetimlere 65 ekip, 161 personel katıldı.

671 kişinin sorgulandığı, 214 aracın kontrol edildiği uygulamalarda,10 araç sürücüsüne ceza kesildi, 1 araç trafikten men edildi, 1 yoklama kaçağı olan kişiye gerekli tebliğ yapıldı.