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Antalya'da Park ve Bahçeler Uygulaması: 8 kişi yakalandı, silahlar ele geçirildi

Antalya'da polis ekipleri tarafından 19 noktada eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Park ve Bahçeler Uygulaması sonucunda 8 aranan kişi yakalandı, 1 ruhsatsız tüfek, 2 şarjör ve 15 fişek ele geçirildi. Ayrıca 3 araç sürücüsüne idari yaptırım cezası uygulandı.